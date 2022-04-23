«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом»

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы на своем поле одолели соперника со счетом 3:2.

В первом тайме счет открыли гости: отличился полузащитник Лечи Садулаев.

В начале второго тайма сочинцы переломили ход встречи. Сначала первый гол в этом календарном году забил лучший бомбардир команды Маттео Кассьера, а потом хозяев вывел вперед полузащитник Артур Юсупов.

Однако «Ахмат» смог выравнять положение: гол забил нападающий Сенин Себай. Для грознецнев этого гол стал первым в сезоне, который команда забила после подачи с углового.

И все-таки последнее слово осталось в этом матче за «Сочи». Победу команде принес точный удар защитника Сергея Терехова.

«Сочи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА, у которого есть матч в запасе.

«Ахмат» продолжил свою серию бед побед: команда идет на восьмом месте (32 очка).