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«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 апреля. «Сочи» — «Ахмат» — 3:2.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Сочинцы на своем поле одолели соперника со счетом 3:2.

В первом тайме счет открыли гости: отличился полузащитник Лечи Садулаев.

В начале второго тайма сочинцы переломили ход встречи. Сначала первый гол в этом календарном году забил лучший бомбардир команды Маттео Кассьера, а потом хозяев вывел вперед полузащитник Артур Юсупов.

Однако «Ахмат» смог выравнять положение: гол забил нападающий Сенин Себай. Для грознецнев этого гол стал первым в сезоне, который команда забила после подачи с углового.

И все-таки последнее слово осталось в этом матче за «Сочи». Победу команде принес точный удар защитника Сергея Терехова.

«Сочи» набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА, у которого есть матч в запасе.

«Ахмат» продолжил свою серию бед побед: команда идет на восьмом месте (32 очка).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:2
Ахмат
Голы
Садулаев, 31 (0:1), Кассьерра, 53 (1:1), Юсупов, 57 (2:1), Себай, 66 (2:2), Терехов, 84 (3:2)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов Цаллагов Маргасов Прохин (Заика, 46) Юсупов Нобоа Макарчук Ангбан (Бурмистров, 46) Кассьерра (Мелкадзе, 85)
Ахмат
Гудиев Тодорович Богосавац Семенов Быстров Садулаев (Карапузов, 59) Швец Трошечкин (Коновалов, 88) Уткин Харин (Себай, 59, Конате, 87) Тимофеев (Умаев, 88)
Предупреждения
Юсупов 27’, Бурмистров 51’, Терехов 81’  -  Садулаев 45+2’, Богосавац 70’, Тодорович 81’, Семенов 89’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Москалев (Воронеж) Кобзев (Москва)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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ЦСКА
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ТБ 1.5

18%

1.35

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ФК Ахмат
ФК Сочи
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«Сочи» — «Ахмат»: Терехов снова вывел хозяев вперед

«Сочи» — «Ахмат»: все голы матча 26-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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