Смородская: «Краснодару» может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала чемпионскую гонку в чемпионате России.

«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.