Еремич: «Пока не слышал, чтобы у Карпина были какие-то конкретные варианты»

Футбольный агент Срджан Еремич считает, что интерес от зарубежных клубов к Валерию Карпину возможен.

«Карпин — очень хороший тренер, и интерес от зарубежных клубов к нему возможен. Никогда не знаешь, когда получишь предложение. Но я пока не слышал, чтобы у него были какие-то конкретные варианты. Саудовская Аравия — одна из опций, в будущем все возможно», — цитирует «РБ Спорт» Еремича.

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.