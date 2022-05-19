Гаджиев не считает Бакаева лидером «Спартака»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил возможность перехода полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Сегодня, 19 мая стало известно, что 25-летний россиянин может продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

«Бакаев — футболист, который способен добавить и усилить «Спартак». Не могу сказать, что он лидер команды во всех матчах. Ему не хватает стабильности, но он может прибавить в этом компоненте в будущем. Очевидно, что пока он не достиг своего максимума. Но в отдельных встречах он ведёт за собой команду. Бразильские легионеры петербуржцев — лучшие в стране. Они сильнее всех в РПЛ. Но если Зелимхан захочет пойти туда и побороться с ними за место в основе, можем ли мы ему запрещать?» — приводит RT слова Гаджиева.

Бакаев — воспитанник академии «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за красно-белых. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2022 года.