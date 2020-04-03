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Слуцкий пошутил о свадьбах игроков «Рубина»

13:23
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и спортивный директор Олег Яровинский с юмором отреагировали на решение Министерства юстиции перенести все свадьбы на территории РФ на лето.

— Очень многие ребята собирались до лета, но сейчас Минюст постановил, что все свадьбы отложены до лета, — начал Яровинский. — Надо пацанов поддержать, а то они расстроятся. Сделаем командную конференцию, если получится.

— С другой стороны, у девушек есть шанс передумать выходить замуж за футболистов, — с улыбкой добавил Слуцкий.

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