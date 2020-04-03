Слуцкий пошутил о свадьбах игроков «Рубина»
13:23
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и спортивный директор Олег Яровинский с юмором отреагировали на решение Министерства юстиции перенести все свадьбы на территории РФ на лето.
— Очень многие ребята собирались до лета, но сейчас Минюст постановил, что все свадьбы отложены до лета, — начал Яровинский. — Надо пацанов поддержать, а то они расстроятся. Сделаем командную конференцию, если получится.
— С другой стороны, у девушек есть шанс передумать выходить замуж за футболистов, — с улыбкой добавил Слуцкий.
Опрос
проголосовало: 3472Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи