Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах в отношении «Рубина» и главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«У Слуцкого были выходы за пределы технической зоны на 39-й минуте. За данное нарушение клуб «Рубин» оштрафован на 20 тысяч рублей, а Слуцкий — на 30 тысяч рублей.

За бросание зрителями предметов на поле ФК «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей. По рапорту делегата на футбольное поле была брошена бутылка с жидкостью внутри, когда судейская бригада уходила с поля. Бутылка ни в кого не попала», — сказал Григорьянц.

В матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 1:2.