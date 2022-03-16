КДК РФС оштрафовал «Спартак» и Ваноли по итогам матча с «Краснодаром»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» был оштрафован по итогам матча 21-го тура против «Краснодара» (1:2).

«За скандирование оскорбительных выражений зрителями «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запрещен допуск зрителей на трибуны D122 и D123 на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Также главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.