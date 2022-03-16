Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:29

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и Ваноли по итогам матча с «Краснодаром»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» был оштрафован по итогам матча 21-го тура против «Краснодара» (1:2).

«За скандирование оскорбительных выражений зрителями «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запрещен допуск зрителей на трибуны D122 и D123 на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона», — сказал Григорьянц.

Также главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Паоло Ваноли
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Эта история останется навсегда». Овечкин открыл секрет рекорда и рассказал о семье в России
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал
КДК РФС рассмотрит оскорбление со стороны человека в атрибутике «Рубина» в адрес арбитра матча с «Ростовом»
«Локомотив» условно наказали закрытием трех секторов за скандирования на матче с ЦСКА
Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны
Григорьянц прокомментировал отмену штрафа Ваноли за опоздание на общение с прессой после матча с «Динамо»
Форвард «Рубина» Лисакович получил дисквалификацию на два матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Напрягает, что за такое короткое время сменилось много руководителей». Николаев — об уходе Перейры

Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости