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Ломовицкий о матче с «Ростовом»: «Все понимают, проиграв первый матч 1:5, надо возвращать должок»

Ломовицкий рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с «Ростовом»
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о подготовке к матчу 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом».

— Какое настроение в команде на этой неделе?

— Предыдущую игру мы выиграли. Поэтому настроение было позитивное. Победа дала эти эмоции. Теперь наша задача сделать то же самое в следующей игре, хорошо подготовиться, восстановиться и показать результат.

— На днях уехали Дрейер и Хакшабанович. Как в команде отнеслись к этому?

— Это потеря для нас. Но продолжаем так же готовиться, у нас много хороших футболистов, способных заменить этих ребят.

— В «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Изменило это как-то ваши планы на подготовку?

— Все в рабочем режиме. Какую-то более подробную информацию я наверно раскрыть не могу. «Ростов» — боевая команда, у нее есть характер. Думаю, будет много борьбы, будет непросто. Конечно, когда возвращается тренер или когда назначают нового, у команды всегда новые эмоции, все хотят как можно ярче себя проявить. Думаю, они будут запредельно мотивированы, но мы в этом им не уступим.

— В первом круге «Рубин» крупно уступили «Ростову». В команде говорят о реванше?

— Все, кто находится в команде, понимают, что, проиграв первый матч 1:5, надо возвращать должок. Все будут мотивированы.

Игра «Рубин» — «Ростов» состоится 14 марта на «Ак Барс Арене».

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nuzhno-dobivatsya-polozhitelnogo-rezultata

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Александр Ломовицкий
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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