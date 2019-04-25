По предварительной информации, следующее заседание суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева состоится 6-7 мая.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале