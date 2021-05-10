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Футболисты «Спартака» поблагодарили болельщиков баннером

21:30
Баннер игроков «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Баннер игроков «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Игроки «Спартака» поблагодарили баннером болельщиков команды. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

«Красно-белые, спасибо за всю вашу поддержку в домашних матчах этого сезона! Вы лучшие!», — говорится в сообщении. На баннере написано: «Спасибо, вы лучшие!»

В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» победил «Химки» (2:1). За тур до конца чемпионата красно-белые занимают второе место, имея в активе 56 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1391820868062523403/photo/1

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