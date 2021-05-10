Футболисты «Спартака» поблагодарили болельщиков баннером

Игроки «Спартака» поблагодарили баннером болельщиков команды. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

Красно-белые, спасибо за всю вашу поддержку в домашних матчах этого сезона! Вы лучшие! ??? pic.twitter.com/WBPbYVkPtY — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Красно-белые, спасибо за всю вашу поддержку в домашних матчах этого сезона! Вы лучшие!», — говорится в сообщении. На баннере написано: «Спасибо, вы лучшие!»

В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» победил «Химки» (2:1). За тур до конца чемпионата красно-белые занимают второе место, имея в активе 56 очков.