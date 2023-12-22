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Дюков высказался о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень».

«Почему в России только один стадион с крышей? Вопрос, наверное, не ко мне. Когда принималось решение, эти факторы не были учтены — где-то не хватило бюджета, где-то воли. Этот вопрос клубы ставят перед собой, но каждый раз какие-то новые обстоятельства мешают и не позволяют потратить деньги на строительство крыши. Был крик души Сергея Юрана о необходимости вернуться на «весну-осень»? Есть и другие тренеры, которые придерживаются иного мнения. Есть клубы и лиги, — они должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Исполком РФС принял решение о переходе на систему «осень-весна» в 2010 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-perehod-na-vesna-osen-est-trenery-kotory-e-priderzhivayutsya-inogo-mneniya/
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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