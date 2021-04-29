Шварц ожидает тяжелого матча с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Ожидаем тяжелый матч с «Рубином». Обе команды идут близко друг к другу в таблице, мы играем в одну и ту же схему. У них надежная оборона, они хорошо переходят из обороны в атаку. Нам важно максимально быстро доставлять мяч к штрафной соперника.

Можно ли что-то нам взять из стиля игры «Краснодара» против казанцев? Мы проанализировали не только эту встречу, посмотрели последние 4-5 встреч. Мы хорошо также сыграли с «Рубином» на сборах. Все это мы учитывали при подготовке», — сказал Шварц.

Встреча «Рубин» — «Динамо» пройдет 1 мая в Казани и начнется в 14:00 мск. Казанцы и москвичи имеют по 46 очков и занимают 4-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

(Сергей Федоров)