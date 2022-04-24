Шварц: «Доволен игрой «Динамо». Иногда не хватало совсем чуть-чуть»

Шварц заявил, что, несмотря на поражение, доволен игрой «Динамо» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1) подвел итоги встречи. По словам немецкого специалиста, он доволен качеством игры.

«Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой, — отметил Шварц. — Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут.

У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой".