Шварц оценил игру «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, стакан все же был на половину полон в первом тайме, мы хорошо играли в обороне. Но во втором тайме действительно была совершенно другая картина.

На протяжении недели мы готовили план Б, если бы Шиманьски не смог сыграть. Вчера окончательно поняли, что придется играть без него», — сказал Шварц на пресс-конференции.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.