Шварц оценил игру «Динамо» в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Думаю, стакан все же был на половину полон в первом тайме, мы хорошо играли в обороне. Но во втором тайме действительно была совершенно другая картина.
На протяжении недели мы готовили план Б, если бы Шиманьски не смог сыграть. Вчера окончательно поняли, что придется играть без него», — сказал Шварц на пресс-конференции.
После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
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