В тульском «Арсенале» прокомментировали ситуацию с переносом матча против «Уфы»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал предматчевую ситуацию с высокой температурой в Уфе (+39 градусов по Цельсию), в связи с чем матч 30-го тура Тинькофф РПЛ против башкирцев могут перенести на два часа позже.

«Да, сейчас где-то 37-39 градусов. Нам надо обязательно беречь футболистов. Хотя бы на вечер надо переносить, нельзя ни в коем случае играть. Позиция нашего клуба идентична с позицией «Уфы» по этому поводу — здоровые футболисты прежде всего. Три очка или это, мне лучше, чтоб футболисты здоровыми были. Жду матч позже, но тут уже, как примет решение лига. Это не от нас зависит, но мы свою позицию высказали», — сказал Аджоев «СЭ».

По регламенту при температуре выше 35-градусов решение об участии в матче принимают сами команды.

(Екатерина Звенигородская)