Шамиль Газизов: «Полностью поддерживаем Тедеско. Уже обсуждаем с ним трансферы»
15 июля 2020, 21:40
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о взаимодействиях с главным тренером команды Доменико Тедеско.
— Общаюсь с Тедеско каждый день, мы его полностью поддерживаем, и он находится на правильном пути, — заявил он. — Конечно, мы с ним обсуждаем возможные трансферы, мы в работе, но сейчас он сосредоточен на игре с «Зенитом». Будем друг другу помогать. Все трансферы будут проходить в тишине. Бюджет команды в течение месяца будет принят, огромных изменений ждать не стоит. Будем достигать новых высот, которые были потеряны. (Севастиан Терлецкий)
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