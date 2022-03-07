Шалимов: «Соперник хорошо отбивался во втором тайме»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Была равная игра. Мы вернулись в игру при 0:2, сократили отставание, дальше у нас возникали моменты, но там и Сафонов хорошо сыграл, и мы где-то могли получше пробить. Так всегда и бывает. Соперник хорошо отбивался во втором тайме. Однако наши ребята руки не опускали. У «Краснодара» все равно боевой и мастеровитый состав. Но нужен результат, поэтому неуд. Разберем все моменты и будем готовиться дальше.

Момент с возможным пенальти в концовке я не видел, так что пока не могу ничего сказать», — заявил Шалимов.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 19 матчах. «Урал» идет на 13-м месте чемпионата России с 19 очками после 20 игр.