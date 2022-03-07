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Сегодня, 16:24

Шалимов: «Соперник хорошо отбивался во втором тайме»

Шалимов прокомментировал поражение «Урала» в матче с «Краснодаром»
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Была равная игра. Мы вернулись в игру при 0:2, сократили отставание, дальше у нас возникали моменты, но там и Сафонов хорошо сыграл, и мы где-то могли получше пробить. Так всегда и бывает. Соперник хорошо отбивался во втором тайме. Однако наши ребята руки не опускали. У «Краснодара» все равно боевой и мастеровитый состав. Но нужен результат, поэтому неуд. Разберем все моменты и будем готовиться дальше.

Момент с возможным пенальти в концовке я не видел, так что пока не могу ничего сказать», — заявил Шалимов.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 19 матчах. «Урал» идет на 13-м месте чемпионата России с 19 очками после 20 игр.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал
Голы
Сперцян, 59 (1:0), Ильин, 65 (2:0), Бикфалви, 79 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Кучугура, 90) Петров Ионов Черников Сперцян Кривцов (Якимов, 74) Ильин (Попов, 90+8)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Аугустыняк Юшин (Железнов, 70) Гаджимурадов Мишкич (Евсеев, 69) Магомадов (Шатов, 79) Бикфалви
Предупреждения
Сорокин 86’  -  Герасимов 75’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Сухой (Люберцы) Мосякин (Москва)

 

Игорь Шалимов
ФК Краснодар
ФК Урал
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
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