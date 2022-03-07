Карпин посетил матч «Ростов» — «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи». Он был замечен в одной из лож стадиона в Ростове-на-Дону.

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может вернуться на пост главного тренера «Ростова».

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего возглавил сборную России. «Ростов» после 19 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.