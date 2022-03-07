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Сегодня, 16:22

Карпин посетил матч «Ростов» — «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Валерий Карпин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России между «Ростовом» и «Сочи». Он был замечен в одной из лож стадиона в Ростове-на-Дону.

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может вернуться на пост главного тренера «Ростова».

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего возглавил сборную России. «Ростов» после 19 туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Сочи

Валерий Карпин
ФК Ростов
ФК Сочи
2
1
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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