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Сегодня, 18:26

Семшов не считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов заявил, что питерский клуб нельзя назвать фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Не удивила концовка чемпионата, «Краснодар» практически всю осеннюю часть лидировал, неплохо начал, были неудачные матчи, как с «Уралом» (1:3), но в итоге остались на первом месте. Я думаю, что борьба вся впереди, тем интереснее чемпионат. Является ли «Зенит» фаворитом чемпионской гонки? Я бы не сказал, что фаворит, просто они более готовы, знают, как идти к чемпионству, постоянно борются за него, «Краснодар» только в этом году бросил такую перчатку. Но все будет зависеть от психологии, фаворита нет, потому что очковый гандикап не такой большой. Я думаю, что борьба вся впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Зенит» завершил первую часть чемпионата России на втором месте в турнирной таблице, на счету команды 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38 очков), третьим идет «Динамо» (32).

Источник: ТАСС
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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