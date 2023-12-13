Семшов не считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов заявил, что питерский клуб нельзя назвать фаворитом в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Не удивила концовка чемпионата, «Краснодар» практически всю осеннюю часть лидировал, неплохо начал, были неудачные матчи, как с «Уралом» (1:3), но в итоге остались на первом месте. Я думаю, что борьба вся впереди, тем интереснее чемпионат. Является ли «Зенит» фаворитом чемпионской гонки? Я бы не сказал, что фаворит, просто они более готовы, знают, как идти к чемпионству, постоянно борются за него, «Краснодар» только в этом году бросил такую перчатку. Но все будет зависеть от психологии, фаворита нет, потому что очковый гандикап не такой большой. Я думаю, что борьба вся впереди», — приводит слова Семшова ТАСС.

«Зенит» завершил первую часть чемпионата России на втором месте в турнирной таблице, на счету команды 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38 очков), третьим идет «Динамо» (32).