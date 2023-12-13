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Сегодня, 18:25

В Турции назвали преждевременной новость об интересе «Спартака» к Абубакару

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» новость об интересе «Спартака» к нападающему Венсану Абубакару.

По информации Laura Dave Media, красно-белые могут подписать 31-летнего камерунца в зимнее трансферное окно. 11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

«Абубакара только что исключили из состава команды. Говорить об интересе «Спартака» пока преждевременно. Абубакар и «Бешикташ» пока не смогли прийти к соглашению о расторжении контракта. Клуб исключил Абубакара из состава, но они пока не смогли договориться о деньгах, поэтому нападающий еще останется в клубе на какое-то время», — сказал Дикме «СЭ».

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Венсан Абубакар
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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