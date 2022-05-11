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Семин рассказал, когда мог возглавить «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что мог возглавить «Спартак» в конце 80-х годов прошлого века. В игроцкие годы он играл за красно-белых с 1965 по 1967 год.

— Безразличны ли вы к тому, что вам так и не довелось потренировать «Спартак», в историю которого вы как игрок вошли, забив два первых гола команды в еврокубках?

— Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шел Олег Романцев, вторым — Семин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил. В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в высшую лигу, было серьезным достижением.

— У вас был со Старостиным разговор?

— Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей.

— Леонид Федун вас никогда не звал в «Спартак»?

— Нет. Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более.

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 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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