Семин рассказал, когда мог возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что мог возглавить «Спартак» в конце 80-х годов прошлого века. В игроцкие годы он играл за красно-белых с 1965 по 1967 год.

— Безразличны ли вы к тому, что вам так и не довелось потренировать «Спартак», в историю которого вы как игрок вошли, забив два первых гола команды в еврокубках?

— Это было возможно в один момент. В самом конце 1988 года у Николая Петровича Старостина первым номером шел Олег Романцев, вторым — Семин. Если бы Олег отказался, может, я бы «Спартак» и возглавил. В предыдущем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, что для той команды, только вышедшей в высшую лигу, было серьезным достижением.

— У вас был со Старостиным разговор?

— Раньше многое решали профсоюзы. У меня был разговор с одним из профсоюзных руководителей.

— Леонид Федун вас никогда не звал в «Спартак»?

— Нет. Мы даже лично не знакомы, никогда не общались. Пожимали при встречах руки, но не более.