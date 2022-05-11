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«Мелкие люди». Семин ответил на вопрос, кого считает врагами

Семин ответил на вопрос, кого считает врагами
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что разочаровался в некоторых людях.

— А есть ли люди, которых можете назвать врагами?

— Нет. Но иногда происходят какие-то разочарования. Не буду называть фамилии, но разочаровался в некоторых людях, которые два года назад на совете директоров «Локомотива» проголосовали против того, чтобы со мной продлили контракт. Или воздержались. Кое-кому написал сообщение: «На каких основаниях вы проголосовали против?» Никто мне не ответил.

— Речь о Валерии Филатове?

— Говорю же, фамилии называть не буду. (Усмехается) Для меня их больше не существует. Какие они враги? Считаю, они мелкие люди. Ну вот Кикнадзе. Когда его назначали генеральным директором, я отнесся к этому лояльно. И что, назвать его после случившегося врагом? Это смешно. Много чести будет. Мелковат для врага. Человек, который пришел и ушел. Где он? Что, в футболе работает? Нет, спрятался, как нашкодивший школьник. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него, будто и не было его там никогда.

Юрий Семин. Палычу — 75! Большое интервью Юрия Семина — о Лобановском, Романцеве, Федуне, друзьях и врагах

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ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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 - : -
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