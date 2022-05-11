«Мелкие люди». Семин ответил на вопрос, кого считает врагами

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что разочаровался в некоторых людях.

— А есть ли люди, которых можете назвать врагами?

— Нет. Но иногда происходят какие-то разочарования. Не буду называть фамилии, но разочаровался в некоторых людях, которые два года назад на совете директоров «Локомотива» проголосовали против того, чтобы со мной продлили контракт. Или воздержались. Кое-кому написал сообщение: «На каких основаниях вы проголосовали против?» Никто мне не ответил.

— Речь о Валерии Филатове?

— Говорю же, фамилии называть не буду. (Усмехается) Для меня их больше не существует. Какие они враги? Считаю, они мелкие люди. Ну вот Кикнадзе. Когда его назначали генеральным директором, я отнесся к этому лояльно. И что, назвать его после случившегося врагом? Это смешно. Много чести будет. Мелковат для врага. Человек, который пришел и ушел. Где он? Что, в футболе работает? Нет, спрятался, как нашкодивший школьник. Пару лет вредил футболу, а потом пропал из него, будто и не было его там никогда.