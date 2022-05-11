«Женщина великолепного ума». Губерниев эмоционально отреагировал на новость о смерти Валентины Яшиной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о смерти Валентины Яшиной.

«Валентина Тимофеевна была фантастической женщиной! Настоящая жена легендарного футболиста! Женщина великолепного ума. Мы с ней были знакомы — она была страстной футбольной болельщицей. При всем моем уважении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву...Я никак не мог понять, почему он, принимая группу «Scorpions» в Кремле, например, не вручил уже тяжелобольному Льву Яшину звания Героя Социалистического труда и золотую медаль? Вручал эту награду тогда Рафик Нишанов. А Валентина Тимофеевна рассказывала мне, что они никогда с Львом Ивановичем не обижались на Горбачева с учетом того, что Лев Иванович хорошо дружил с Нишановым. Ее уход из жизни — огромная потеря для нас всех. На ее глазах Лев Иванович становился легендой, большим чемпионом. Она пережила с ним все победы и поражения. Уходят великие люди. Она была очень интересным и недюжинным человеком. Светлая память!», — сказал Губерниев «СЭ».

Супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Они были женаты с 1954 года. Лев Иванович умер в 1990 году.