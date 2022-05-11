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«Женщина великолепного ума». Губерниев эмоционально отреагировал на новость о смерти Валентины Яшиной

Антон Иванов
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о смерти Валентины Яшиной.

«Валентина Тимофеевна была фантастической женщиной! Настоящая жена легендарного футболиста! Женщина великолепного ума. Мы с ней были знакомы — она была страстной футбольной болельщицей. При всем моем уважении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву...Я никак не мог понять, почему он, принимая группу «Scorpions» в Кремле, например, не вручил уже тяжелобольному Льву Яшину звания Героя Социалистического труда и золотую медаль? Вручал эту награду тогда Рафик Нишанов. А Валентина Тимофеевна рассказывала мне, что они никогда с Львом Ивановичем не обижались на Горбачева с учетом того, что Лев Иванович хорошо дружил с Нишановым. Ее уход из жизни — огромная потеря для нас всех. На ее глазах Лев Иванович становился легендой, большим чемпионом. Она пережила с ним все победы и поражения. Уходят великие люди. Она была очень интересным и недюжинным человеком. Светлая память!», — сказал Губерниев «СЭ».

Супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Они были женаты с 1954 года. Лев Иванович умер в 1990 году.

Лев Яшин
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РФС выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Яшина
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
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Уфа – Арсенал
 - : -
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 - : -
14.05 16:30
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