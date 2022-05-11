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«Симонян и без «взяток» ко мне хорошо относился». Семин — об игре в «Спартаке»

Семин рассказал, что Симонян хорошо относился к нему в «Спартаке»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, что Никита Симонян к нему хорошо относился в «Спартаке».

— На каком этапе ваши родители поняли, что футбол — это больше, чем детское увлечение?

— Мама просто сказала отцу: «Не трогай его, если ему нравится — пускай он этим делом занимается». Мне кажется, окончательно они стали это понимать, когда папа впервые приехал ко мне в Москву. Точнее в Подмосковье, на базу в Тарасовке, где я жил. Привез рамки с медом, говорит: «Дай обязательно тренеру! Он будет к тебе лучше относиться». (Смеется) Но Никита Палыч (Симонян. — Прим. И. Р.) и без таких «взяток» ко мне хорошо относился...

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Никита Симонян
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

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П
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Крылья Советов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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