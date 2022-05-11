Семин рассказал, что Симонян хорошо относился к нему в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, что Никита Симонян к нему хорошо относился в «Спартаке».

— На каком этапе ваши родители поняли, что футбол — это больше, чем детское увлечение?

— Мама просто сказала отцу: «Не трогай его, если ему нравится — пускай он этим делом занимается». Мне кажется, окончательно они стали это понимать, когда папа впервые приехал ко мне в Москву. Точнее в Подмосковье, на базу в Тарасовке, где я жил. Привез рамки с медом, говорит: «Дай обязательно тренеру! Он будет к тебе лучше относиться». (Смеется) Но Никита Палыч (Симонян. — Прим. И. Р.) и без таких «взяток» ко мне хорошо относился...