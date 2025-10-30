Семак — о персональной опеке Батракова: «Футбол сейчас изменился, игроки действуют на поле немножко по-другому»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» ответил на вопрос о том, будут ли особенно играть против нападающего Алексея Батракова.
«Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому (улыбается)», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
В сезоне-2025/26 Батраков в 17 матчах за «Локомотив» забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: ФК «Зенит»
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|0
|1
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|
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|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
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|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
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|4
|2
|2
|0
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|8
|
6
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|4
|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
|2
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|5
|
8
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|1
|2
|1
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|5
|
9
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
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|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
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|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
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|2
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|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
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|2
|
15
|Акрон
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|0
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|4-10
|2
|
16
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|4
|0
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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