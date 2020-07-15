Семак прокомментировал слова Федуна о судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна перед полуфиналом Кубка, который пройдет в воскресенье, 19 июля.

— Президент «Спартака» Леонид Федун запустил в соцсетях хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. В связи с этим вопрос: чувствуете ли вы поддержку судей в матчах «Зенита»? На ваш взгляд, действительно ли арбитры судят «Зенит» объективнее, чем «Спартак»?

— Мы можем говорить только о серьезных вопросах. «Зенит» сильнее других на футбольном поле, он это доказал — нет ни одного компонента, в котором мы были бы слабее. И здесь дискутировать нечего. Не вижу даже никакого предмета для разговора.

— Не могут ли такие высказывания стать дополнительной мотивацией для «Зенита»?

— У нас всегда мотивации хватает. Наша главная мотивация — побеждать. Соперники переживают за свои команды, когда нет результата — ищут причины, которые влияют на игру и на результат. Наше дело — играть, тренироваться, готовиться к следующему матчу. Разговаривать — не главная задача. (Гоша Чернов)