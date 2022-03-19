Семак поделился мнением о возможном расширении РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение по поводу расширения РПЛ.

— Каково ваше мнение о возможном расширении РПЛ и моратории на вылет по итогам сезона?

— К мораторию отношусь отрицательно. Должен присутствовать спортивный принцип. По поводу расширения нужно принимать решение, когда наступит ясность по поводу следующего сезона. Тут мне сложно что-то комментировать.

Ранее стало известно, что в РПЛ рассматривают возможность расширения чемпионата до 18 команд. На данный момент в турнире принимают участие 16 команд.