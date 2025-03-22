«Зенит» разгромил БАТЭ, Соболев оформил дубль

«Зенит» разгромил белорусский БАТЭ в матче Winline Суперсерии — 5:0.

Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Дубль у сине-бело-голубых оформил Александр Соболев. 28-летний нападающий отличился на 56-й и 63-й минутах. Еще по разу забили Ильзат Ахметов (14-я минута), Вендел (16-я) и Нино (25-я).

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — БАТЭ (Белоруссия) — 5:0 (3:0)

Голы: Ахметов, 14 (1:0), Вендел, 16 (2:0), Нино, 25 (3:0), Соболев, 56 (4:0), Соболев, 63 (5:0)

«Зенит»: Адамов (М.Кержаков, 46), Чистяков, Дуглас Сантос (А.Тарасов, 46), Нино (И.Шиленок, 68), Ерохин (К.Обонин, 68), Ахметов, Барриос (Л.Гонду, 46), Вендел (Никифоров, 79), Соболев (М.Хохлов, 79), Педро, Мантуан (М.Кассьерра, 46).

Предупреждения: Лях, 12. Шарль, 24. Пилецкий, 66. М.Хохлов, 86.

22 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 23890 зрителей.