Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

22 марта, 18:56

«Зенит» разгромил БАТЭ, Соболев оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Зенит» — БАТЭ.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил белорусский БАТЭ в матче Winline Суперсерии — 5:0.

Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Дубль у сине-бело-голубых оформил Александр Соболев. 28-летний нападающий отличился на 56-й и 63-й минутах. Еще по разу забили Ильзат Ахметов (14-я минута), Вендел (16-я) и Нино (25-я).

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — БАТЭ (Белоруссия) — 5:0 (3:0)

Голы: Ахметов, 14 (1:0), Вендел, 16 (2:0), Нино, 25 (3:0), Соболев, 56 (4:0), Соболев, 63 (5:0)

«Зенит»: Адамов (М.Кержаков, 46), Чистяков, Дуглас Сантос (А.Тарасов, 46), Нино (И.Шиленок, 68), Ерохин (К.Обонин, 68), Ахметов, Барриос (Л.Гонду, 46), Вендел (Никифоров, 79), Соболев (М.Хохлов, 79), Педро, Мантуан (М.Кассьерра, 46).

Предупреждения: Лях, 12. Шарль, 24. Пилецкий, 66. М.Хохлов, 86.

22 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 23890 зрителей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК БАТЭ
ФК Зенит
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ура. Соболев самый крутой нападающий всех времен. Лучший нападающий мира. Его Ливерпуль с Барселоной хотели взять к себе за 40 миллионов евро, я слышал.

    23.03.2025

  • Инопланетный гость

    Шломи, а ты хитрый потц!

    22.03.2025

  • Гарик дед-внук

    Нет смысла.Мы уже в зюзю нарезались на радостях)

    22.03.2025

  • hattabych

    Залечили психологическую травму после поражения от Спартака. Молодцы!

    22.03.2025

  • lvb

    Приветствую. Я не психолог, особо по дельфинам). Не спец, кароч. А вот по матчасти как раз спец) Берем сезоны в ФК СМ. И смотрим, шо там просело). Итак, Дельфиний, во всей красе). Только РПЛ. 21/22 26 игр, 9+3 22/23 26 игр, 13+9. Вот где на него Семак-то запал. Замена Дзюбию прям-таки нарисовалась) 23/24. 27 игр, 5+6. 19/20, только в ФК СМ. 12 игр, 3+2 20/21. 22 игры, 14+4. Как видим, неплохая результативность, но с разбросом. И что из всего этого следует? А то что Дельфин, "хайли лайкли".. вел переговоры с "Зенитом" еще весной 2024 и ему .. клятвенно пообещали. А когда сразу не срослось.. Дельфин захандрил, провалил летнее ТО, и сидел/ждал что из этого выйдет. И постепенно терял форму. Другого объяснения я не вижу)

    22.03.2025

  • Жоржиньо Вартанейра

    он за Бразилию заигран

    22.03.2025

  • igor1972

    Валера отговорится общими фразами

    22.03.2025

  • Sinaron

    Ох и безмозглый же ты уродец )))

    22.03.2025

  • bvp

    Не зря Соболек в Зенит перешел.

    22.03.2025

  • инок

    Что то мне кажется, что Соболев сломлен морально. При том надлом был ещё в прошлом сезоне, где он уже сильно просел по голам.

    22.03.2025

  • kbakyxa

    эх, опять супер серия, а я пропустил

    22.03.2025

  • Sergey Sparker

    Соболев - суперзвезда! Или звездун? Как правильно? Почему не в сборной?

    22.03.2025

  • Vadson

    а причем здесь Спартак, некоторые выползцы???? Учите русский язык, ей богу, молодежь, стыдоба...Есть желание писать - тебе никто не запрещает, заяц. Здесь речь про конкретного человека и это мое субъективное мнение, а ежели оно отличается от твоего, в этом нет трагедии никакой. Зубоскалить незачем, пригодился игрок - уже хорошо, хотя и ушел в таком же стиле, наговорив кучу не скажу чего тому же госклубу и его рулевым. В качестве параллели, мб тебе родители рассказывали про Игоря Беланова из Динамо Киев, тот был очень похож по характеру на Артема, но там было сумасшедшее здоровье и талант, и вот там в порядке вещей был ор на поле от лица Игоря в сторону своих за плохие передачи, как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Обладатель ЗМ, на минуточку)

    22.03.2025

  • m_16

    В боксёрских перчатках, ага.

    22.03.2025

  • m_16

    Так может Валеру спросить?

    22.03.2025

  • vik64

    В Питере сегодня народные гуляния:joy:

    22.03.2025

  • mongol suudan

    Кайфовая команда Зенит, в России сакмая лучшая:muscle::muscle::innocent::innocent:

    22.03.2025

  • Шломи Зильберштейн

    Скажите, здесь можно поздравить санктпетербургских болельщиков Газпрома с долгожданной победой?

    22.03.2025

  • tatarin

    Интересно, что теперь Геннадий Сергеевич скажет про Сашу Соболева? Впору извинения приносить.

    22.03.2025

  • Sergio 666

    К реальному футболу мало отношения имеет это мудянка, Рубин бы обыграть. Сергей свят, хватит, встрянуть этих миллионеров может только Григорян.

    22.03.2025

  • Степочкин

    Всем нравилось в Спартаке его 4-13 голов в клубе во всех турнирах за сезон, его все хвалили, называли "главным голеодором Спартака"(с)"Чему же теперь удивляться?)) Это типичный спартаковский продукт со спартаковской полки. Бакаев, Мирзов и т.д. это все продукты с той же полки. Удивляет что Зенит его купил. Удивляет что его хвалили в Спартаке все его сезоны там.

    22.03.2025

  • Спринт

    Вот оно, однако, для чего экс-колхозная морская живность нужна достоянским .. кто бы этому БАТЭ забивал то .. во втором то тайме ?

    22.03.2025

  • Хулио из Гондураса

    А если человек неплохой, а футболист - овно, это больше подходит футбольному клубу?

    22.03.2025

  • Jackson 57

    Давайте так - это уровень игры НА СОБОЛЕВА. То есть, Семак не смог пока поставить игру с Соболем в качестве центра.

    22.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сегодня у многих мысли сходятся...:grin:

    22.03.2025

  • Врн36

    Вот это и есть уровень соболя

    22.03.2025

  • SuperDennis

    Почти тоже самое написал, не прочитав других комментариев...

    22.03.2025

  • igor1972

    так в товарняках состав сборной всегда ротируется. По очередь сыграли бы в разных матчах

    22.03.2025

  • Jackson 57

    Ну, я не стану ничего говорить и про Спартак, про некоторых из него выползцев и про некоторых его болельщиков... Но так хочется:))

    22.03.2025

  • SuperDennis

    Так вот для чего в Зенит Дельфиния покупали за бешеные деньги! Вот она его животная ярость во всей красе. Проблема только, что в нашем Согазике нет таких слабых команд, как нынешний БАТЭ...

    22.03.2025

  • Леший

    В сборной у него будет конкуренция с Круговым. Во всяком случае, так сам Круговой говорит.

    22.03.2025

  • Jackson 57

    Я, увы, после двух операций на глазах. А с другой стороны, так хотелось увидеть гол - вот и увидел:))

    22.03.2025

  • Vadson

    футболист неплохой, но как человек - овно, но для Питера это не проблема, раз уж тот же Шлюба там пришелся к месту.

    22.03.2025

  • Jackson 57

    Вам никто не мешает отправиться прямой дорогой в анальное отверстие.

    22.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Наконец-то Александр Соболев показал, для чего его приглашали в Зенит!

    22.03.2025

  • EAst17

    Кайф!

    22.03.2025

  • Jackson 57

    А давайте, в пику общественному мнению, я скажу пару тёплых слов в адрес Соболя. Так-то, его гнобят из-за: а) он перещёл в Зенит:)) б) он пришёл из Спартака; в) он выступил как последнее ЧМО в том самом матче. И да, всё так, и я не имею ничего возразить против. Но, при всём при том, если на него правильно играть, это будет вполне приличный, по меркам РПЛ, центр. И, при этом, вовсе даже без дурных загонов a-la Дзюба:)) Если что, в первом своём сезоне Кассьерра тожене показал вообще ничего...

    22.03.2025

  • igor1972

    Почему Дуглас Сантос не в сборной??? Манкирует, каналья. В товарняках играет, любитель сырников))

    22.03.2025

  • lvb

    Возьми "колхозника/моркву" и иди с ним в парк Горького. А уж кто из Вас кого оприходует.. сами разберетесь)))

    22.03.2025

  • Nik

    и зачем на всю страну показывают это позорище фубола России, кому это интересно? вот вам и административный ресурс

    22.03.2025

  • lvb

    Приветствую. Здесь на форуме зенитовских именно болел не так уж много, зато глоров-"вагон и малая тележка". Али Вы сами не видите?)))

    22.03.2025

  • КирпичИнвест

    По показателю "голы в товарняках минус голы в чемпионате" Соболев лучший в РПЛ

    22.03.2025

  • МАО

    Не смеши. Ну слили, очень обидно. Ещё поиграем.

    22.03.2025

  • Empers100

    Смешно: разгромили Спартак на Зимнем кубке 3:0, теперь БАТЭ - 5:0 - я до сих пор не могу прийти в себя от поражения в Москве. Как можно так ушатать команду? Семак для меня не просто умер, а - сдох.

    22.03.2025

  • МАО

    Нормальные болельщики выть не будут

    22.03.2025

  • МАО

    Кресло стояло в нужном ракурсе к телевизору.

    22.03.2025

  • lvb

    На футбол было не очень похоже. Игроки БАТЭ бегали, старались.. и с какого-то бодунишша полезли супротив "хехемона" в "высокий прессинг", хотя для этого у них нет ни мастерства ни опыта. Ессно были образцово-показательно выпороты). Лезть с "шашками наголо" даже на "веганскую" версию "Зенита", прототип.. противопоказано. Единственное.. седня зенитовские глоры будут выть "Дельфин он такой токсичный"? БУДУТ!)

    22.03.2025

  • МАО

    Молодёжь разочаровала от слова совсем.

    22.03.2025

  • Jackson 57

    Если вы сразу увидели этот промах, то я по-доброму завидую вашему зрению:))

    22.03.2025

  • МАО

    Нормально сыграли. Педро хорош, интересные идеи с Барриосом в центре защиты и Лусиано в полузащите. Песцов как обычно сверхрезультативен.

    22.03.2025

  • TokTram_

    Дельфин на опыте. Копы-дель-Соль - в крови )

    22.03.2025

    • Соболев оформил дубль в матче против БАТЭ

    Семак отреагировал на слова Мостового о потере мотивации у игроков «Зенита»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости