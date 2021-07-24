Семак: «Ерохин и Сутормин доказали свой класс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Химками» (3:1) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Матч получился непростым, хотели забить быстрый гол, были хорошие моменты у Андрея Мостового, — отметил Семак. -Все прекрасно знают, как «Химки» хорошо умеют играть. Всем уже доказали, что будут навязывать борьбу в каждом матче.

Бил пенальти Сутормин, потому что он хорошо их исполняет. Ерохин и Алексей хорошо вышли, доказали свой класс, молодцы.

Кравцов? Это была вынужденная замена. Он провел отличный матч, у него есть талант, будем стараться его развивать". (Антон Иванов)