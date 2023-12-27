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Сегодня, 17:24

Представители Алипа отреагировали на информацию об интересе «Реала» к игроку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, прокомментировали слухи о том, что в услугах их клиента заинтересован «Реал».

Об интересе «Реала» к 24-летнему футболисту 27 декабря сообщал Tengri Sport.

«Предложения и интерес к Нуралы Алипу есть от многих клубов. Например, проявляют интерес команды из Турции. Что касается предложения «Реала», то пока на бумаге мы его не получали», — приводит ответ агентства Sport24.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 23 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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