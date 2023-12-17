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17 декабря, 23:28

Щербаченко считает, что выступление команд во второй части сезона РПЛ во многом будет зависеть от трансферов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Балтики» Федор Щербаченко рассказал, от чего будет зависеть выступление команд во второй части сезона.

«В зимний период у клубов из верхней части таблицы многое будет зависеть не столько от подготовки на сборах, так как она всеми тренерами там уже проводилась летом, сколько от трансферной кампании. От того, останутся ли Вендел, Кордоба, Сперцян, кто заменит их в случае ухода. На примере «Динамо» мы видим, что оно не заметило потери бойца в лице Захаряна. Не скажу, что он являлся прямо совсем уж системообразующим игроком команды, но одним из лидеров «Динамо» точно был. И Личка нашел способ компенсировать потерю Захаряна, сохранив баланс. Во многом это достигается за счет универсализма футболистов — тот же Фомин может играть как центрального полузащитника, так и центрального защитника», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

По итогам первой части сезона лидером чемпионата России является «Краснодар», который набрал 38 очков за 18 туров. Вторым идет «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает «Динамо», имея в активе 32 балла.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005517346_scherbachenko_dinamo_ne_zametilo_poteryu_zaharyana_a_zametyat_li_zenit_i_krasnodar_poteri_vendela_i_spercyana
Футбол
РПЛ
Федор Щербаченко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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