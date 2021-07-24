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Самошников: «Победа над «Спартаком» придаст уверенность «Рубину»

22:50
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Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал результат матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0). 23-летний футболист стал автором победного гола в этой встрече.

«Эмоции непередаваемые. Были моменты неплохие у соперника, особенно во втором тайме. Но мы выстояли. Очень важная победа. Мы провалили концовку первого тайма, но во втором выровняли игру и забили.

Мой гол — я с левой вообще не бью. Это был эксперимент, который удачно сложился. 

Эта победа придаст нам уверенность в дальнейшем по сезону», — сказал Самошников.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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