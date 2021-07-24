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Депутат Лебедев считает, что «Локомотиву» нужны усиления для борьбы за золото

23:00
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«Как болельщик «Локомотива», я не могу не радоваться победе клуба. Первые очки очень важные. Но игра не оставила благоприятного впечатления. Остался осадок. Будь на месте «Арсенала» более серьезный соперник из первой шестерки, у «Локомотива» возникло бы больше проблем с реализацией моментов. Сегодня соперник был откровенно слабее, достаточно посмотреть на цифры владения. Разумеется, после удаления игрока противников «Локомотив» дожал на классе», — прокомментировал Лебедев корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Также Игорь Лебедев выразил сомнение в дальнейших успехах «Локомотива» в этом сезоне.

«Впереди у «Локомотива» очень тяжелые четыре игры с потенциальными соперниками в борьбе за золото. По той игре, что мы увидели сегодня, не остается впечатлений, что «Локомотив» сможет набрать достаточное количество очков для того, чтобы к середине первого круга находиться на лидирующей позиции. Остается надеяться на то, что трансферное окно будет открыто до сентября, и все-таки «Локомотив» найдет возможность усилиться и приобрести необходимых игроков».

24 июля в Туле «Локомотив» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. В составе команды Марко Николича дублем отметился Рифат Жемалетдинов, еще один гол на счету Федора Смолова. У «Арсенала» отличился Сергей Ткачев.

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