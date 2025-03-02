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Судейство

Са забил «Крыльям» рукой?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболист «Краснодара» Виктор Са
Фото ФК «Краснодар»

Странные дела происходили во время и после матча в Краснодаре, где «быки» в субботу принимали «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ (1:1). Ответный гол хозяев поначалу записали на Виктора Са. Он и значился потом автором на официальных сайтах обоих клубов. А вот на сайте РПЛ и в протоколе было записано, что мяч в свои ворота отправил капитан самарцев Александр Солдатенков. С этим согласился и представитель команды гостей Андрей Николаев, заверивший документ. А от судейской бригады в протоколе значится сам арбитр Рафаэль Шафеев.

Уже ночью, когда в том числе с помощью эксперта «СЭ» правильность таких действий была поставлена под сомнение (Солдатенков находился далеко от мяча, а борьбу с Са вел другой самарец), протокол изменили. Автором автогола сделали уже Гленна Бейла.

А как же было на самом деле? Этого без соответствующих повторов не понять. По тем же, что показали во время трансляции (не хватало повтора камерой из-за ворот), можно предположить, что Са отправил мяч в сетку... рукой. Но это лишь предположение. Доказать что-либо невозможно.

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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Виктор Са (Краснодар)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 5
П
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Зенит

 4
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 4
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