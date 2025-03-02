Са забил «Крыльям» рукой?

Странные дела происходили во время и после матча в Краснодаре, где «быки» в субботу принимали «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ (1:1). Ответный гол хозяев поначалу записали на Виктора Са. Он и значился потом автором на официальных сайтах обоих клубов. А вот на сайте РПЛ и в протоколе было записано, что мяч в свои ворота отправил капитан самарцев Александр Солдатенков. С этим согласился и представитель команды гостей Андрей Николаев, заверивший документ. А от судейской бригады в протоколе значится сам арбитр Рафаэль Шафеев.

Уже ночью, когда в том числе с помощью эксперта «СЭ» правильность таких действий была поставлена под сомнение (Солдатенков находился далеко от мяча, а борьбу с Са вел другой самарец), протокол изменили. Автором автогола сделали уже Гленна Бейла.

А как же было на самом деле? Этого без соответствующих повторов не понять. По тем же, что показали во время трансляции (не хватало повтора камерой из-за ворот), можно предположить, что Са отправил мяч в сетку... рукой. Но это лишь предположение. Доказать что-либо невозможно.