Мостовой надеется, что в будущем уедет в Италию

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в Италию.

— В Италию едете?

— Надеюсь (смеется).

Ранее в СМИ о появилась информация о том, что клубы серии А проявляют интерес к Мостовому. Сообщалось, что в 25-летнем россиянине заинтересованы «Сампдория», «Лацио», «Монца», «Удинезе», «Верона» и «Эмполи».

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 6 голов и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.