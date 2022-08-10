Рязанцев признался, что капитанская повязка в «Торпедо» добавляет ему мотивации

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, какие чувства испытывал от выхода на матч с «Химками» с капитанской повязкой.

— Конечно, капитаном быть всегда почетно, — цитируют «Известия» Рязанцева. — Особенно в таком клубе, как «Торпедо». Да и это в принципе в любой команде так. Дополнительная ответственность и мотивация играть как можно лучше, радовать болельщиков, приносить пользу клубу.

— Как-то приходится особенно проявлять себя в раздевалке и на поле, мотивировать партнеров по команде, когда игра идет не очень хорошо?

— Да в принципе у нас в коллективе все игроки сознательно подходят к матчам, с должным уровнем ответственности и настроем. Стараются, проявляют себя. Здесь дополнительно мотивировать кого-то не надо.

В первых четырех турах сезона-2022/23 московская команда набрала всего 1 очко и идет на 15-м месте в турирной таблице.