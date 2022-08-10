Рязанцев объяснил, почему у «Торпедо» выдался неудачный старт в РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что причиной неудачного старта в сезоне-2022/23 в РПЛ является плохая реализация.

«Просто не забиваем голы. Наверное, большая ответственность давит на команду. Но мы постепенно справляемся с ней. И в матче с «Химками», пусть и не сразу, а после забитого гола, когда сравняли счет, но всё же начали играть в хороший футбол», — цитируют «Известия» Рязанцева.

В первых четырех турах сезона-2022/23 московская команда набрала всего 1 очко и идет на 15-м месте в турирной таблице.