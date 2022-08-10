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Рязанцев объяснил, почему у «Торпедо» выдался неудачный старт в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев считает, что причиной неудачного старта в сезоне-2022/23 в РПЛ является плохая реализация.

«Просто не забиваем голы. Наверное, большая ответственность давит на команду. Но мы постепенно справляемся с ней. И в матче с «Химками», пусть и не сразу, а после забитого гола, когда сравняли счет, но всё же начали играть в хороший футбол», — цитируют «Известия» Рязанцева.

В первых четырех турах сезона-2022/23 московская команда набрала всего 1 очко и идет на 15-м месте в турирной таблице.

Источник: https://iz.ru/1377151/aleksei-fomin/zaviazyvaiut-s-alkogolem-s-pirozhkami-nevozmozhno
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