Нигматуллин: «Краснодару» нельзя почивать на лаврах, это только первая часть сезона»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, для „Краснодара“ важно оценить первую часть чемпионата. Ни в коем случае нельзя почивать на лаврах, это только первая часть. Для уверенности это прекрасно, что закончили год на первом месте. Очень важно, насколько удастся правильно и грамотно подопечным Владимира Ивича подготовиться ко второй части сезона. В то же время, будет зависеть от „Зенита“, насколько позволит вольготно чувствовать другим командам», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав по итогам 18 туров 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 баллами.