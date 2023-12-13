Гершкович рассказал, как мошенники пытались вымогать у него деньги от имени Мирзояна

Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» рассказал о том, как мошенники пытались обмануть его.

«Мошенники присылали сообщения от имени Мирзояна мне, Гаджиеву, Игнатьеву. Звонили еще Кухлевскому. Начали все это дело с Александра Багратовича Мирзояна, представлялись сотрудниками ФСБ, а с нами пытались выдать себя за него. Сообщение было от Мирзояна, но с другого телефона. Мы сразу обратили на это внимание. Телефон был какой-то левый, поэтому я не реагировал на это дело», — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

По информации Sport24, несколько дней назад экс-тренеру сборной России Борису Игнатьеву в мессенджере пришло сообщения с якобы аккаунта президента российского Союза ветеранов футбола Александра Мирзояна. В сообщении было сказано об обращении из управления ФСБ по поводу утечки данных члена Союза ветеранов.