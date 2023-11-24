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24 ноября, 23:39

«Рубину» грозят банкротством и исключением из РПЛ

Алина Савинова
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Частный авиаперевозчик «Скай Групп» грозит «Рубину» банкротством и исключением из чемпионата России, сообщает «РБ Спорт».

Ранее перевозчик отсудил у «Рубина» более 100 миллионов рублей, которые клуб обязан выплатить за авиаперелеты. Однако казанцы до сих пор не произвели оплату. Как отмечает источник, в компании намерены подать иск о признании «Рубина» банкротом.

«Исполнительный лист — в их банке, денег на счетах нет. По сообщениям из банка, в день подачи успели увести их. Если оплаты не произойдет, 27 ноября подаем уже иск о признании ФК «Рубин» банкротом. Исковое производство на банкротство грозит исключением из чемпионата», — сообщили в «Скай Групп».

Спортивный юрист Юрий Зайцев не верит в возможность исключения «Рубина» из РПЛ. По его словам, процедура банкротства не является стопроцентным основанием для отказа в лицензии РФС, которая нужна для участия в чемпионате страны.

После 15 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. Казанскую команду тренирует 58-летний Рашид Рахимов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubinu-grozyat-bankrotstvom-klub-zadolzhal-100-mln-rublej-za-aviaperelety/
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ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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