Угаров: «У «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Думаю, у «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом», потому что в Петербурге играют футболисты выше уровнем. Что касается отсутствия Кассьерры и Мантуана, то это ничего принципиально не поменяет. Соперник настолько слаб, что сейчас выпускать в составе «Зенита» можно кого угодно — результат будет одинаковым и закономерным», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Матч пройдет в субботу, 25 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 15.15 по московскому времени.