Масалитин — о победе ЦСКА над «Пари НН»: «Единственное, что радует — игра на ноль»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в матче с 2-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
«Больше всего в этой встрече понравился счет на табло. По действиям на поле, как были проблемы, особенно в созидании, так и остались. Единственное, что радует — игра на ноль. После третьего гола команда раскрепостилась, а «Пари НН» бросил бороться. ЦСКА стал держать мяч, делать какие-то комбинации, даже подключение Дивеева было. А до этого шла настолько напряженная игра, что практически ничего не получалось. Больших сдвигов я не увидел. В организации игры большие проблемы. Ничего не поменялось. Как были вопросы после «Ростова», так они и остались», — сказал Масалитин «СЭ».
ЦСКА набрал 4 очка после 2-х туров РПЛ. «Пари НН» проиграл два матча на старте чемпионата. Армейцы в следующем туре примут «Оренбург», нижегородцы сыграют с махачкалинским «Динамо». Оба матча пройдут 4 августа.
Константин Передерий
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0