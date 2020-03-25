«Рубин» возобновил тренировки после паузы

«Рубин» приступил к первой тренировке после паузы, сообщает официальный Twitter команды.

Ранее футболисты казанской команды приступили к индивидуальным физическим упражнениям на базе. Также вся команда и сотрудники клубной базы прошли тест на наличие коронавируса COVID-19 — все тесты показали отрицательный результат.

Несколько фотографий с первой тренировки после паузы ?

?#FCRK pic.twitter.com/mncOSTYS8c — «Рубин» Казань (@fcrk) March 25, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.