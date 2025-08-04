«Рубин» — «Сочи»: Грицаенко забил автогол

«Сочи» сократил отставание в счете в матче с «Рубином» в 3-м туре РПЛ — 1:2.

На 86-й минуте автогол забил защитник казанцев Алексей Грицаенко.