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«Рубин» — «Ростов»: Самошников, Игнатьев, Мамаев и Шомуродов выйдут с первых минут

16:37
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Стали известны составы «Рубина» и «Ростова» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:00 мск.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Самошников, Абильдгор, Коновалов Иг., Йевтич, Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.

Запасные: Коновалов Ив., Данченко, Гранат, Плиев, Степанов, Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Марков.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Глебов, Хаджикадунич, Мамаев, Попов, Ионов, Байрамян, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.

Рубин — Ростов

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