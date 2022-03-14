«Рубин» — «Ростов»: Кварацхелия забил со штрафного

«Рубин» принимает «Ростов» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

На 77-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия забил первый гол «Рубина» в игре. Футболист отправил мяч в ворта со штрафного удара.

Счет в игре 2:1 в пользу «Ростова».

«СЭ» проводит на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов».