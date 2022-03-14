«Ростов» обыграл «Рубин» в первом матче после возращения Карпина

«Ростов» в гостях обыграл «Рубин» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:1.

Первый гол в матче на 12-й минуте забил нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз. Затем через шесть минут форвард «Рубина» Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за то, что сзади попал шипами в область икроножной мышцы Хорена Байрамяна.

Во втором тайме защитник казанской команды Сильвие Бегич увеличил преимущество соперника, забив в свои ворота. Но уже через две минуты полузащитник Хвича Кварацхелия забил со штрафного и сократил отставание «Рубина».

Отметим, что начало матча между командами было отложено из-за оказавшейся на поле мыши. Ситуацию разрешил Лисакович, который взял грызуна в руки и отнес за пределы поля, отдав одному из членов штаба казанской команды.

«Ростов» одержал первую победу после возвращения Валерия Карпина на должность главного тренера. Команда набрала 21 очко и поднялась на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Рубин» занимает 10-е место, имея на счету 25 очков.