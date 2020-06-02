«Рубин» приостановил выдачу компенсаций владельцам абонементов

«Рубин» в официальном Twitter сообщил о приостановке выдачи компенсаций владельцам абонементов. Отмечается, что в данный момент ведется обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.

Сегодня РПЛ опубликовала расписание оставшихся игр сезона: возобновится он 19 июня, «Рубин» првоедет первый матч 20 июня, на выезде с «Уралом». Ранее стало известно, что на игры планируют пускать ограниченное число болельщиков — до 10 процентов от заполняемости стадиона.

«Рубин» ранее объявил, что доиграет чемпионат на «Ак Барс Арене».