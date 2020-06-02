«Рубин» приостановил выдачу компенсаций владельцам абонементов
«Рубин» в официальном Twitter сообщил о приостановке выдачи компенсаций владельцам абонементов. Отмечается, что в данный момент ведется обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.
Сегодня РПЛ опубликовала расписание оставшихся игр сезона: возобновится он 19 июня, «Рубин» првоедет первый матч 20 июня, на выезде с «Уралом». Ранее стало известно, что на игры планируют пускать ограниченное число болельщиков — до 10 процентов от заполняемости стадиона.
«Рубин» ранее объявил, что доиграет чемпионат на «Ак Барс Арене».
Уважаемые владельцы абонементов?— «Рубин» Казань (@fcrk) June 2, 2020
В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.
Напоминаем, что в связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена. pic.twitter.com/ltUNw9uVSc