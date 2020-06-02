РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» приостановил выдачу компенсаций владельцам абонементов

18:58
Болельщики «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Болельщики «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Теги:

«Рубин» в официальном Twitter сообщил о приостановке выдачи компенсаций владельцам абонементов. Отмечается, что в данный момент ведется обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.

Яка Бийол (слева) и&nbsp;Артем Дзюба: РПЛ вернется с&nbsp;яркими афишами, в&nbsp;том числе игрой ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.Календарь РПЛ и Кубка: расписание всех матчей лета-2020

Сегодня РПЛ опубликовала расписание оставшихся игр сезона: возобновится он 19 июня, «Рубин» првоедет первый матч 20 июня, на выезде с «Уралом». Ранее стало известно, что на игры планируют пускать ограниченное число болельщиков — до 10 процентов от заполняемости стадиона.

«Рубин» ранее объявил, что доиграет чемпионат на «Ак Барс Арене».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5457
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир