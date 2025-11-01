«Рубин» — «Динамо»: команды не забили голов в первом тайме

«Рубин» и московское «Динамо» не открыли счет в первом тайме матча 14-го тура чемпионата России — 0:0.

Казанцы нанесли 2 удара в створ ворот соперника, на счету бело-голубых один удар в створ.

На 36-й минуте защитник «Динамо» Хуан Касерес получил желтую карточку. В добавленное к первому тайму время судья также показал предупреждение форварду «Рубина» Дардану Шабанхаджаю.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».