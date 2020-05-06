РПЛ завершит чемпионат-2019/20 досрочно

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.

То есть воплотится в жизнь пессимистичный сценарий, о котором в интервью «СЭ» говорил генсек Российского футбольного союза Александр Алаев:

— Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ.

Таким образом, «Зенит» (1-е место) и «Локомотив» (2-е) получат прямые путевки в Лигу чемпионов, «Краснодар» (3-е) примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы сразу попадет «Ростов» (4-е), ЦСКА (5-е) начнет выступления с 3-го отборочного раунда, а «Динамо» (6-е) — со 2-го.

Вместе с тем, идея временного возвращения на систему «весна-осень», по нашим данным, одобрения не получила. (Вячеслав Короткин)